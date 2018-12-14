Новости версия для печати В Орле прошел концерт назвали «Приношение Тургеневу» Концерт состоялся в рамках празднования 200-летия писателя. Педагоги и студенты Орловского музыкального колледжа выступили перед членами тургеневского общества с музыкальной программой, посвященной классику, где всю музыку написал композитор, заслуженный деятель культуры России Евгений Дербенко.



Евгений Дербенко больше известен как создатель народной музыки, но, оказалось, что большая часть его творчества посвящена классику русской литературы. Дербенко написал музыку к спектаклям «Дворянское гнездо» и «Провинциалка», которые с успехом шли на сценах орловских театров, а также несколько прекрасных вальсов, навеянных произведениями Тургенева. Случилось так, что и к народным, фольклорным текстам ему пришлось придумывать новые мелодии.

Евгений Дербенко, композитор, заслуженный деятель культуры России: «Я нашел сборник Киреевского, там были тексты, а музыку уже все забыли и никто не помнит, и пришлось ее сочинять заново, в народном стиле». Многие произведения, написанные Дербенко, прозвучали на этом концерте впервые, как например, песня, написанная на слова актрисы академического театра Екатерины Карповой. Романсы-баллады, вальсы, русские песни в обработке композитора входят в музыкальные сборники и звучат уже по всей стране.

Таисия Казарина певица, Заслуженный работник культуры России: «Музыка ложится на стих самопроизвольно, потому что Евгений Петрович мастер красивого напева, красивой мелодии, работать с ним одно удовольствие, как говорится, за счастье». Инструментальные и вокальные произведения, посвященные классику, появились не случайно. Как признается сам композитор, Тургенев один из его любимых писателей. Для тургеневского общества такой концерт стал большим музыкальным даром.

Вера Ефремова, директор объединенного литературного музея И.С. Тургенева: «Празднование юбилея Тургенева началось 9 ноября и будет продолжаться еще целый год, а мы подводим итоги нашего Тургеневского года, и в такие дни, на заседания тургеневского общества, друзья музея приходят к нам с подарками. Сегодня для нас удивительный подарок». Концерт «Приношение Тургеневу», несмотря на камерность, а может быть, именно благодаря ей, стал не только прекрасным подарком музею, но и самим его участникам. Поддержали маэстро его ученики - лауреаты всероссийских и международных конкурсов и педагоги, с которыми он работает много лет.





Эва Стасюлевич

14 декабря 2018 года







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