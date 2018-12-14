Новости версия для печати

Орловский областной колледж культуры и искусств отметил юбилей

50 лет - на культурном поприще. Орловский областной колледж культуры и искусств отпраздновал юбилей. Долгий путь от училища до колледжа вспоминали в большом зале Орловского института культуры.

Елена Ашихмина, кандидат филологических наук, преподаватель Орловского колледжа культуры и искусств: «Орловский колледж дал и прекрасных артистов, и операторов, и удивительное отделение фотовидеотворчества, и совершенно замечательное отделение народно-художественного творчества, новое отделение - декоративно-прикладного искусства - настолько отличного, что когда наши студенты привезли на мировой конкурс наши изделия, то решили что это делали преподаватели. Только потому, что студентка на глазах жюри сама делала все, своими руками, это было оценено по достоинству».

На сцене выступили ведущие коллективы региона, в составе которых немало учеников учреждения- юбиляра.

Поздравить педагогический коллектив колледжа пришли выпускники разных лет. Лучшим сотрудникам вручили почетные грамоты за вклад в культуру Орловской области.

Михаил Вдовин, первый зампред Орловского областного Совета народных депутатов: «Особенно хочется поздравить ветеранов, благодаря им колледж существует и имеет прочные позиции».

За 50 лет в стенах Орловского колледжа культуры и искусств получили образование более 5 тысяч специалистов. Его выпускники работают практически в каждом учреждении культуры Орловской области.

Сотрудники и преподаватели не собираются останавливаться на достигнутом. Кроме того, они намерены и дальше радовать Орловскую публику своим творчеством.