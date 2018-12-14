Новости версия для печати Профсоюзы Орловской области рекомендуют руководству предприятий уделять больше внимания отдыху и оздоровлению сотрудников Об этом говорили на заседании Совета региональной организации. В 2018 году по линии профсоюзов отдохнули в различных санаториях свыше 500 человек, и еще больше людей приняли участие в различных спортивных мероприятиях.



Главное – здоровье. Для орловских профсоюзов это не просто слова, а скорее девиз. Уже много лет отдых и оздоровление сотрудников предприятий и их семей – приоритетное направление в работе организации. Юрий Власов, зампред Федерации профсоюзов Орловской области: «Определяющую роль в этой работе играет оздоровительная профилактическая система здравоохранения, санаторно-курортное лечение, индустрия оздоровительного туризма и отдыха, физкультурно-спортивные комплексы». Итог уходящего года: в 2018-м отдохнули и поправили здоровье более 76 тысяч орловских мальчишек и девчонок. В то же время качество отдыха, по мнению профсоюзов, необходимо повышать. Еще в организации обеспокоены возможным ростом родительной доли за оплату путевки - аж в два раза. Юрий Власов, зампред Федерации профсоюзов Орловской области: «Вызывает беспокойство предложение администрации города Орла об увеличении родительской доли за оплату путевок в загородные учреждения. Мы считаем, что такой резкий рост недопустим. Экономическое положение населения в два раза не улучшилось». Есть вопросы и к предприятиям. Далеко не везде созданы достойные условия для труда и отдыха. Но появились меры, которые помогут изменить ситуацию. Юрий Власов, зампред Федерации профсоюзов Орловской области: «Власти предложили работодателям с 1 января 2019 года оплачивать своим сотрудникам до 50 тысяч рублей за отдых на территории России. В качестве мотивации для них законом предусмотрены налоговые льготы. Прописав в коллективных договорах механизм реализации этой нормы, мы можем получить отличный инструмент для нашей работы по оздоровлению членов профсоюза». Те же, кто уделяет внимание здоровью и отдыху сотрудников отчитались о проделанной работе. Владимир Печерский, председатель первичной профсоюзной организации АО ГМС «Ливгидромаш»: «Предприятие обладает хорошей базой - объектом социальной сферы, чтобы иметь возможность руководству и профсоюзной организации заботиться о здоровье трудящихся, а также членов их семей. К числу таких объектов относятся два здравпункта, две комнаты здоровья, спортивные сооружения, футбольное поле, хоккейный корт, четыре волейбольные площадки, тренажеры, а также Дом культуры со спортивным залом и парк культуры и отдыха». В уходящем году более 500 членов профсоюзов отдохнули в различных санаториях «Профкурота», на общую сумму свыше 16 с половиной миллионов рублей. Весь спектр мероприятий по оздоровлению будет продолжен и в следующем году.









Татьяна Дьяконова

14 декабря 2018 года







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