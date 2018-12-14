Новости версия для печати В СК РФ по Орловской области рассматривают факт уклонения от уплаты налогов одного из орловских предприятий Предположительно, речь идет о 16 млн рублей.



Следователи считают, что скопиться такой долг мог за время с 2013 по 2016 год, когда предприятие не платило налоги на добавленную стоимость и прибыль. Расследуется уголовное дело по уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает сайт регионального следственного комитета.





Татьяна Напольских

14 декабря 2018 года







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