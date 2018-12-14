Новости версия для печати Председателя Орловского облсовета Леонида Музалевского наградили Почетной грамотой Государственной Думы России Мероприятие прошло в столице. Грамоту вручил спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Как сообщает сайт Орловского облсовета, председатель Орловского областного Совета Леонид Музалевский награждён Почётной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — за большой вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в Российской Федерации. Леонид Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Считаю, что это высокая оценка деятельности всего депутатского корпуса, коллектива областного Совета. У нас сложилась настоящая команда профессионалов, работа которых направлена на защиту интересов наших граждан, укрепление и развитие Орловской области. Разумеется, данная награда — не повод останавливаться, а стимул активно работать дальше».





Татьяна Напольских

14 декабря 2018 года







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