Новости версия для печати В Орле завершено уголовное дело, связанное с громким скандалом вокруг мест упокоения Его фигуранты - теперь уже бывшие чиновники мэрии Орла и землекопы МУП «Ритуально-обрядовых услуг».



Следователи считают, что они под руководством экс-начальника отдела инвентаризации захоронений Эдуарда Троцюка брали взятки за места на кладбищах. Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Следствием установлено, что в процессе осуществления преступной деятельности членами организованной группы под руководством Троцюка с марта по май 2016 года от жителей города Орла получены взятки на общую сумму 365 тысяч рублей за предоставление 9 земельных участков на кладбищах города Орла. Обвиняемые тщательно скрывали свою преступную деятельность: использовали завуалированный и разработанный Троцюком язык, обозначая суммы взяток «километрами» и «метрами». Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд.





Иван Суверин

14 декабря 2018 года







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