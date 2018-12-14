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пятница
14.12.2018
21:51:32
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С какими социально-экономическими показателями Орловская область заканчивает год, и какой вектор развития намечен на ближайшие три?Сегодня губернатор области обсудил основные направления своего будущего инвестиционного послания с руководителями фракций всероссийских политических партий в Орловском облсовете.
На встрече присутствовал лидер «справедливороссов» - Руслан Перелыгин, Андрей Куцын - он возглавляет фракцию партии ЛДПР, и Вячеслав Морозов - от КПРФ.
Глава региона подчеркнул, что важные вопросы надо обсуждать совместно и остановился на нескольких значимых аспектах. В частности, по его словам, показатели во многих сферах превышают прошлогодние. Объем жилищного строительства увеличился на 112%, в 2018 проложено больше 70 километров сельских дорог, 168 "брошенных" домов обрели управляющие компании, а в 220 дворов пришло благоустройство.
Также Андрей Клычков анонсировал «прибавление» в автопарках школ и больниц. До конца года на Орловщину приедут 20 машин скорой помощи и школьные автобусы. Все эти пункты отразятся в инвестпослании. С ним Андрей Клычков выступит 19 декабря.
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