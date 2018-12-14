Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Плата за погост. Расследование уголовного дела против чиновников, торговавших местами на кладбище, завершено.

- Время собирать камни и возводить храмы. Сегодня на строящийся храм в Орле подняли освященные кресты.

- Оперативность реагирования и нестандартность решений. В нашей области за год произошло три чрезвычайные ситуации.

- Как не запутаться во «Всемирной паутине»? «Территорию безопасности» сегодня обсуждала молодежь на форуме.



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Вести-Орёл

14 декабря 2018 года







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