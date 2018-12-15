В Орле назвали победителей и призеров областного творческого конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева

|
суббота
15.12.2018
12:20:04
|
|
В Орле назвали победителей и призеров областного творческого конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. ТургеневаЗаявки на конкурс подали более сорока участников - журналисты и внештатные авторы периодических печатных и сетевых изданий, теле- и радиоканалов.
В состав конкурсной комиссии по отбору материалов, заявленных на областной творческий конкурс, вошли руководители профильных структурных подразделений областной администрации, представители общественных организаций, учебных заведений области и другие деятели регионального медиапространства.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в результате были определены победители и призеры.
В категории «Периодические печатные издания»:
1-е место – Савченко Александр Сергеевич, заведующий отделом культуры редакционной службы газеты «Орловская правда» государственного унитарного предприятия Орловской области «Орловский издательский дом»;
2-е место – Смоголь Наталья Николаевна, внештатный автор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Орловский вестник»;
3-е место – Семенова Ольга Ивановна, корреспондент автономного учреждения Орловской области «Редакция газеты «Шаблыкинский вестник».
2. В категории «Телеканалы и радиоканалы»:
1-е место – Дьяконова Татьяна Сергеевна, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»;
2-е место – Курбатова Татьяна Александровна, корреспондент группы информационных программ радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»;
3-е место – Трифонов Всеволод Владиславович, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл».
3. В категории «Сетевые издания»:
1-е место – Ермакова Елена Анатольевна, корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Инфо-Сити».
|© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта