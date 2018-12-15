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В Орле назвали победителей и призеров областного творческого конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева

Заявки на конкурс подали более сорока участников - журналисты и внештатные авторы периодических печатных и сетевых изданий, теле- и радиоканалов.

В состав конкурсной комиссии по отбору материалов, заявленных на областной творческий конкурс, вошли руководители профильных структурных подразделений областной администрации, представители общественных организаций, учебных заведений области и другие деятели регионального медиапространства. 
 
Как сообщает информационный портал Орловской области, в результате были определены победители и призеры. 
 
В категории «Периодические печатные издания»:
 
1-е местоСавченко Александр Сергеевич, заведующий отделом культуры редакционной службы газеты «Орловская правда» государственного унитарного предприятия Орловской области «Орловский издательский дом»;
 
2-е местоСмоголь Наталья Николаевна, внештатный автор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Орловский вестник»;
 
3-е местоСеменова Ольга Ивановна, корреспондент автономного учреждения Орловской области «Редакция газеты «Шаблыкинский вестник».
 
2. В категории «Телеканалы и радиоканалы»:
 
1-е местоДьяконова Татьяна Сергеевна, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»;
 
2-е местоКурбатова Татьяна Александровна, корреспондент группы информационных программ радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»;
 
3-е местоТрифонов Всеволод Владиславович, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл».
 
3. В категории «Сетевые издания»:
 
1-е местоЕрмакова Елена Анатольевна, корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Инфо-Сити».
 



Орловское Информбюро
15 декабря 2018 года

 


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