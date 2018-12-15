Новости версия для печати В Орле назвали победителей и призеров областного творческого конкурса, посвященного 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева Заявки на конкурс подали более сорока участников - журналисты и внештатные авторы периодических печатных и сетевых изданий, теле- и радиоканалов.



В состав конкурсной комиссии по отбору материалов, заявленных на областной творческий конкурс, вошли руководители профильных структурных подразделений областной администрации, представители общественных организаций, учебных заведений области и другие деятели регионального медиапространства. Как сообщает информационный портал Орловской области, в результате были определены победители и призеры. В категории «Периодические печатные издания»: 1-е место – Савченко Александр Сергеевич, заведующий отделом культуры редакционной службы газеты «Орловская правда» государственного унитарного предприятия Орловской области «Орловский издательский дом»; 2-е место – Смоголь Наталья Николаевна, внештатный автор общества с ограниченной ответственностью «Газета «Орловский вестник»; 3-е место – Семенова Ольга Ивановна, корреспондент автономного учреждения Орловской области «Редакция газеты «Шаблыкинский вестник». 2. В категории «Телеканалы и радиоканалы»: 1-е место – Дьяконова Татьяна Сергеевна, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»; 2-е место – Курбатова Татьяна Александровна, корреспондент группы информационных программ радиовещания филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл»; 3-е место – Трифонов Всеволод Владиславович, внештатный корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Орёл». 3. В категории «Сетевые издания»: 1-е место – Ермакова Елена Анатольевна, корреспондент общества с ограниченной ответственностью «Инфо-Сити».





Орловское Информбюро

15 декабря 2018 года







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