Новости версия для печати Следственный комитет напомнил об ответственности за сосульки СК РФ по Орловской области обращает внимание должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих компаний на организацию и проведение работы по содержанию общего имущества многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, а именно: на выявление скоплений снега, наледи на кровлях домов, зданий, сооружений и их своевременную уборку.



Как говорится в обращении, размещенном на сайте регионального Следственного комитета, обильные снегопады и резкие перепады температур - идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.





Орловское Информбюро

15 декабря 2018 года







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