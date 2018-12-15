Следственный комитет напомнил об ответственности за сосульки

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суббота
15.12.2018
18:09:09
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Следственный комитет напомнил об ответственности за сосулькиСК РФ по Орловской области обращает внимание должностных лиц органов местного самоуправления, управляющих компаний на организацию и проведение работы по содержанию общего имущества многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, а именно: на выявление скоплений снега, наледи на кровлях домов, зданий, сооружений и их своевременную уборку.
Как говорится в обращении, размещенном на сайте регионального Следственного комитета, обильные снегопады и резкие перепады температур - идеальные условия для образования наледи на крышах зданий. Ежегодно в области фиксируются происшествия, связанные с падением на прохожих снежных глыб и сосулек. В результате страдают не только взрослые, но и дети.
В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности могут привлекаться собственники домов, сотрудники управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
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