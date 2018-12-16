Новости версия для печати Орловский гонщик Леонид Панфилов определился с планами на следующий год Основным видом спорта для нашего спортсмена останется картинг.



В следующем году Леонида Панфилова ожидает полноценный сезон в Чемпионате России. Сейчас наш спортсмен ведет переговоры с производителями моторов и шасси. Кроме этого Леонид Панфилов получил приглашение провести сезон в национальных турнирах Казахстана и средней Азии.





Анастасия Дорохова

16 декабря 2018 года







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