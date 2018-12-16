Новости версия для печати Соцстрах: пособие за декабрь по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет орловцам выплатят в текущем месяце На данный момент в Орловской области пособие на детей до полутора лет получают больше 4,5 тысяч человек.



Как правило, пособие выплачивается к 15 числу последующего месяца. То есть родители получают деньги за сентябрь – в октябре. Но в преддверии новогодних и рождественских каникул выплаты за декабрь произведут в этом же месяце, с 24 по 28 число.





Мария Семак

16 декабря 2018 года







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