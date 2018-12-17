Новости версия для печати С сегодняшнего дня в Орле в силу вступают новые правила благоустройства и санитарного содержания города Теперь за уборку перед своим магазином или офисом отвечают индивидуальные предприниматели.



В документе четко обозначены границы хозяйствующих субъектов. Еще до его вступления в силу все были предупреждены, поэтому в случае не выполнения требований сотрудники отдела АТК могут выписать штраф. Большинство индивидуальных предпринимателей с пониманием отнеслись к новым требованиям, чего нельзя сказать о некоторых крупных сетевых магазинах. С их руководством будут вести отдельную разъяснительную работу.





Анна Вайсергисер

17 декабря 2018 года







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