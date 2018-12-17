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За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 38 ДТП

Из них три ДТП с пострадавшими, в результате которых пять человек получили телесные повреждения, среди них один несовершеннолетний.

15 декабря в 16:35 водитель т/с КАМАЗ следовал по автодороге Северный подъезд к г. Орлу и в районе 3 км, при начале движения и перестроении влево, допустил столкновение с т/с «Хендай Акцент», который следовал слева попутно. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» получил телесные повреждения, автомашиной скорой медицинской помощи доставлен в ООКБ, после осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

16 декабря в 14:40 женщина-водитель автомобиля «Лада Гранта» следовала по автодороге «Орел-Тамбов» и в районе 11 километра допустила опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП телесные повреждения получили два человека: водитель (госпитализирована в травматологию ООКБ) и пассажир заднего сиденья - подросток 2003 г.р. (госпитализирован в травматологию ДОКБ).

16 декабря в 19:00 водитель автомобиля «Дэу Нексия» двигался по улице Московской и в районе дома № 29 на регулируемом перекрестке с переулком Новосильский произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси Паджеро», который следовал со встречного направления, осуществляя поворот налево. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Дэу», которых с места ДТП доставили в БСМП им. Семашко, не госпитализированы.


Орловское Информбюро
17 декабря 2018 года

 


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