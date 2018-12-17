Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


понедельник
17.12.2018
16:20:38
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орловской области 15 льготных рецептов находятся на отсроченном обслуживании

Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании в администрации области.

В прошлом году на отсроченном обслуживании было 76 льготных рецептов. О том, как сегодня осуществляется лекарственное обеспечение льготников, рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. По его словам, сегодня в регионе бесплатные лекарства получают 63 875 человек. 13 тысяч из них - федеральные льготники, около ста орловцев страдают так называемыми орфанными, или редкими, заболеваниями. На эти цели с учетом бюджетов всех уровней в 2018 году наш регион получил 689 млн рублей.
Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время в закупку размещено лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан в 2019 году на сумму порядка 313 млн рублей. При формировании лотов и размещении закупок в первую очередь приоритет отдается наиболее социально-значимым группам препаратов для лечения больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, онкологией и других».



Надежда Невматулина
17 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта