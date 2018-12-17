Новости версия для печати В Орловской области 15 льготных рецептов находятся на отсроченном обслуживании Об этом стало известно сегодня на аппаратном совещании в администрации области.



В прошлом году на отсроченном обслуживании было 76 льготных рецептов. О том, как сегодня осуществляется лекарственное обеспечение льготников, рассказал руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин. По его словам, сегодня в регионе бесплатные лекарства получают 63 875 человек. 13 тысяч из них - федеральные льготники, около ста орловцев страдают так называемыми орфанными, или редкими, заболеваниями. На эти цели с учетом бюджетов всех уровней в 2018 году наш регион получил 689 млн рублей.

Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области: «В настоящее время в закупку размещено лекарственных препаратов для обеспечения льготной категории граждан в 2019 году на сумму порядка 313 млн рублей. При формировании лотов и размещении закупок в первую очередь приоритет отдается наиболее социально-значимым группам препаратов для лечения больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, онкологией и других».





Надежда Невматулина

17 декабря 2018 года







На главную страницу





