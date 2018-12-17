Новости версия для печати Лауреаты конкурса-фестиваля «Путь к мечте» начали подготовку к благотворительному концерту Планами юные музыканты, актёры и певцы поделились на церемонии награждения призёров конкурса. Она прошла в стенах городской администрации.



Также самые талантливые ребята получили полезные для творческого развития призы - сертификаты на запись в профессиональной студии, музыкальное оборудование и путёвки на международные форумы. При этом молодые артисты провели благотворительную акцию - собрали пожертвования во время финала конкурса - вещи и игрушки, предметы быта и канцтовары они передадут центру гуманитарной помощи, многодетным семьям и в один из детских домов Орла. Всего в конкурсе участвовали две сотни артистов не только из городов России, но и Индии, Армении и ЮАР.

Олеся Айпи, организатор конкурса-фестиваля «Путь к мечте»: «На конкурсе у нас было три отделения: инструментальное, литературно-театральное и вокальное. Выступили у нас участники с самого раннего возраста - от 4 лет и старше - до 25, до 30 лет».





Антон Киселёв

17 декабря 2018 года







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