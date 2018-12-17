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Женщина-автомобилистка и ее несовершеннолетний сын пострадали в результате ДТП

Авария произошла на трассе Орел-Тамбов вблизи населенного пункта Пилатовка.

По словам полицейских, в автомобиле «Лада Гранта» находилась семья из Ливен, которая приезжала погостить в Орел, а в воскресенье отправилась в обратный путь. За рулем была мать семейства. Как сообщил муж автомобилистки, - единственный, кто уцелел в ДТП, - с самого начала жена чувствовала себя на дороге неуверенно.

Как выяснили инспекторы, управлять автомобилем женщина выучилась сравнительно недавно. По предварительным данным, авария случилась в тот момент, когда автомобилистка попыталась совершить обгон, но начала маневр слишком резко.
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде ОБ ДПС: «В 14:40 водитель - женщина 1972 года рождения управляла автомобилем «Лада Гранта», следовала по автодороге Орел - Тамбов, в районе 11 километра не справилась с управлением и допустила опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель и е несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы».
В результате происшествия 15-летний подросток-пассажир получил компрессионный перелом позвоночника. Услуги травматолога понадобятся и его матери.

Пока на месте ДТП шла эвакуация поврежденной машины, движение по федеральной автодороге инспекторам пришлось полностью перекрыть. И хотя эта операция заняла лишь несколько минут, с обеих сторон успели скопиться внушительные пробки.




Иван Суверин
17 декабря 2018 года

 


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