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Орловская студентка стала лауреатом российского чемпионата барменов

В Москве прошел XXII Открытый чемпионат по кулинарному искусству и сервису среди юниоров. В профессионализме состязались более 200 студентов - будущих поваров и кондитеров, барменов и официантов из профильных учебных заведений разных регионов России. Орловщину представляла студентка техникума сферы услуг Эльвира Шахназарова. В номинации барменское искусство, она завоевала бронзовую медаль.

С заданием чемпионата - приготовить три разных коктейля из ингредиентов в черном ящике - Эльвира справилась на «отлично». Так как компоненты были заранее неизвестны, пришлось импровизировать на ходу, не забывая соблюдать все тонкости и правила барменского искусства.
Эльвира Шахназарова, бронзовый призер XXII Московского открытого чемпионата барменов: «Бармен должен знать все коктейли наизусть, и приготовление, и в каком стекле это приготавливается».
В этом чемпионате Эльвира участвовала уже не раз. Она уже дважды становилась золотым призером и даже завоевывала гран в номинации «сервировка стола» в прошлом году. В этом конкурсе учитывалась и креативность идеи, и профессиональное мастерство.

И хотя третьим местом девушка совсем не довольна, она считает, что это хорошая подготовка к региональному Чемпионату WorldSkills Russia. Он будет проходить на базе техникума с 21 по 25 января 2019 года.
Галина Шавырина, мастер производственного обучения: «Она отличалась от других студентов своим интересом к профессии и любознательностью, поэтому ее заметили и пригласили на конкурс».
Участникам предстоящего чемпионата нужно будет продемонстрировать не только барменское искусство, но и другие навыки в сфере обслуживания, выступить как бариста и официант. Время для подготовки у Эльвиры еще есть.




Татьяна Тимохина
17 декабря 2018 года

 


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