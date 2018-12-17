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Совещание в администрации Орловской области

15 орловцев не могут получить положенные по закону лекарства. Освоение федеральных средств. Итоги реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Препаратов - положенных и бесплатных - всё ещё ждут 15 жителей региона. Девять из них относятся к категории федеральных льготников. Всего же почти 64 тысячи жителей региона имеют право на лекарства за счёт государства.
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «На аналогичный период прошлого года на отсроченном обслуживании находилось 76 рецептов: 57 - федеральных и 19 - региональных. Рецепты, находящиеся на отсроченном обслуживании, обеспечиваются в рамках состоявшихся закупок, поставок препаратов и путем перераспределения».
Вадим Соколов, первый зам. губернатора и председателя правительства Орловской области: «Нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы обеспечить отложенные рецепты лекарственными препаратами и стараться не допускать этой ситуации. За каждым этим рецептом стоят люди».
Люди стоят и за исполнением госпрограмм. В этом году область получила из федерального центра почти 6 млрд рублей. Освоила - на 6 млн меньше. В целом практически все отрасли заканчивают год с исполнением плана больше 90%. Но есть в списке аутсайдеры. Например, департамент строительства. Его результат от плана года - 75%. Камнем преткновения стали мосты и детские сады.
Денис Блохин, руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области: «Что касается моста в городе Мценске и моста Дружбы, мы ждем поставки балок на объекты, чтобы произвести оплату за поставку и за выполненные работы. Второе направления - детские сады. Как известно, в августе месяце выделены средства, были объявлены торги, заключены в октябре контракты».
Один из лидеров в освоении федеральных средств - агросектор. Справились на «отлично» - не хватает двух процентов.

По программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году Колпна, Тросна и Красная Заря получили спортплощадки, газ и воду протянули в десятки населенных пунктов. А еще на село пришли дороги (это 10 километров) и начато строительство 9 ФАПов.


Надежда Невматулина
17 декабря 2018 года

 


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