Новости версия для печати В Орле завершилась патриотическая акция «Дом со звездой» Акция посвящена 75-летию освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и 30-летию вывода советских войск из Афганистана. В рамках акции «Дом со звездой» 146 ветеранов получили памятные звезды.



В рамках акции с 9 ноября в 37-ми общеобразовательных учреждениях в торжественной обстановке памятными звездами были отмечены 146 ветеранов Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов. На патриотическое мероприятие приглашали представителей исполнительной и законодательной власти, общественников, молодежь, родственников ветеранов, на домах которых устанавливались звезды. Звезды устанавливались на квартирах и домах ветеранов, а также на домах граждан, желающих увековечить память о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов в знак уважения и искренней гордости за подвиг нашего народа в военные годы. Проект стартовал 5 августа 2018 года. Школьники, молодежные общественные и ветеранские организации взяли шефство над ветеранами, на дома, которых закреплены звезды, сообщает сайт городской администрации.





Орловское Информбюро

18 декабря 2018 года







На главную страницу





