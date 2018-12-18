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В Орле определены победители конкурса «Молодые лица города — 2018»В администрации Орла состоялось заседание конкурсной комиссии, которая определила имена обладателей ежегодного конкурса «Молодые лица города — 2018».
В конкурсе «Молодые лица города-2018» - 14 номинаций. Лучших из лучших комиссии нужно было отыскать среди спортсменов, деятелей искусства, медиков, преподавателей, журналистов и добровольцев.
В этом году на конкурс было подано 105 заявок. Самыми востребованными стали номинации «Свет знаний» (за достижения в педагогической деятельности) — 17 заявок, «Альма-матер» (для тех, кто достиг определенных высот в учебной деятельности и научно-исследовательской работе) — 15 заявок, и «Мастер настроения» (присваивается за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии) — 13 заявок.
Члены жюри признались — выбрать победителя с каждым годом все сложнее, ведь каждый конкурсант достоин победы.
Тем не менее, обладатели звания «Молодые лица города — 2018» определены. Их имена назовут 19 декабря
в 15 часов
на торжественной церемонии награждения. Она состоится в концертном зале Орловского государственного института культуры (ул. Лескова, д. 15
). Все победители получат грамоты администрации Орла и денежные премии, сообщает
сайт городской администрации.