Новости версия для печати Сегодня в Орле состоится Олимпийский бал Спортивный «Оскар» в нашем городе будут вручать третий год подряд.



На мероприятии предусмотрено 13 номинаций. Кроме традиционных наград для спортсменов и федераций, на Олимпийском балу впервые будет отмечен лучший район по сдаче ГТО, а также лучшая журналистская работа на тему спорта.





Анастасия Дорохова

18 декабря 2018 года







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