Андрей Клычков обсудил вопросы развития АПК Орловской области с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

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вторник
18.12.2018
4:03:12
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Андрей Клычков обсудил вопросы развития АПК Орловской области с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием ПатрушевымВстреча состоялась в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. На ней также присутствовал зампред правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов.
Как сообщает информационный портал Орловской области, Андрей Клычков доложил министру об итогах сельскохозяйственного года в регионе, отметил основные достижения и задачи, требующие решения.
Андрей Клычков попросил министра рассмотреть возможность участия Орловской области в качестве пилотного региона при разработке новых подходов к формированию мер государственной поддержки. В настоящее время Минсельхоз РФ разрабатывает новые подходы к формированию и апробации мер государственной поддержки на базе пилотных регионов.
Соответствующие предложения Орловской областью в ноябре текущего года были направлены в адрес Минсельхоза РФ в части развития системообразующих предприятий. Дмитрий Патрушев дал поручение при распространении этого опыта в 2019 году рассмотреть Орловскую область в первоочередном порядке.
Также Андрей Клычков внес предложения о необходимости внесения изменений в нормативное правовое регулирование ветеринарных правил с учетом сложившейся правоприменительной практики в регионе. Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности проводимых ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий.
Кроме того, обсуждался вопрос о предприятиях, являющихся подведомственными учреждениями Министерства науки и высшего образования РФ, занимающихся производством сельхозпродукции. Губернатор области обратился с просьбой о скорейшей разработке нормативно-правовой базы для того, чтобы данные учреждения могли получать государственную поддержку, как и сельхозтоваропроизводители. Министр отметил, что работа по решению этого вопроса уже ведется.
Также глава региона вышел с предложениями, касающимися государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с учетом складывающихся в Орловской области тенденций. В настоящее время Минсельхоз разрабатывает проект новой программы. Андрей Клычков в частности, предложил поставить в приоритет ФЦП направление по улучшению жилищных условий специалистов, занятых на селе.
Дмитрий Патрушев отметил высокую актуальность всех рассмотренных вопросов. Их решение будет проработано.
Фото пресс-службы Минсельхоза РФ
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