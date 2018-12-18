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Андрей Клычков обсудил вопросы развития АПК Орловской области с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым

Как сообщает информационный портал Орловской области, Андрей Клычков доложил министру об итогах сельскохозяйственного года в регионе, отметил основные достижения и задачи, требующие решения.

Андрей Клычков попросил министра рассмотреть возможность участия Орловской области в качестве пилотного региона при разработке новых подходов к формированию мер государственной поддержки. В настоящее время Минсельхоз РФ разрабатывает новые подходы к формированию и апробации мер государственной поддержки на базе пилотных регионов.

Соответствующие предложения Орловской областью в ноябре текущего года были направлены в адрес Минсельхоза РФ в части развития системообразующих предприятий. Дмитрий Патрушев дал поручение при распространении этого опыта в 2019 году рассмотреть Орловскую область в первоочередном порядке.

Также Андрей Клычков внес предложения о необходимости внесения изменений в нормативное правовое регулирование ветеринарных правил с учетом сложившейся правоприменительной практики в регионе. Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности проводимых ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий.



Кроме того, обсуждался вопрос о предприятиях, являющихся подведомственными учреждениями Министерства науки и высшего образования РФ, занимающихся производством сельхозпродукции. Губернатор области обратился с просьбой о скорейшей разработке нормативно-правовой базы для того, чтобы данные учреждения могли получать государственную поддержку, как и сельхозтоваропроизводители. Министр отметил, что работа по решению этого вопроса уже ведется.

Также глава региона вышел с предложениями, касающимися государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» с учетом складывающихся в Орловской области тенденций. В настоящее время Минсельхоз разрабатывает проект новой программы. Андрей Клычков в частности, предложил поставить в приоритет ФЦП направление по улучшению жилищных условий специалистов, занятых на селе.

Дмитрий Патрушев отметил высокую актуальность всех рассмотренных вопросов. Их решение будет проработано.

Фото пресс-службы Минсельхоза РФ

