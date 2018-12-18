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Орловская служба паллиативной помощи отмечает годовщину своей работы

На Орловщине работало лишь небольшое стационарное отделение на 10 коек, а год назад появилась выездная бригада. Сегодня были подведены итоги ее работы.

Если болезнь неизлечима человек становится пациентом паллиативной службы. И тут на первый план выходит борьба не только с болью, но психологическая, социальная и духовная реабилитация. В регионе подвели итоги первого года работы выездной паллиативной бригады.
Александр Лебедев, гендиректор регионального фонда социальной поддержки населения: «Мы стремимся к тому, чтобы качество жизни людей - и больных, и их родственников - улучшалось. И на сегодня мы еще видим перед собой одну задачу, но она достаточно глобальная, - это сделать хоспис на территории города Орла. Хоспис это то место, где продолжается жизнь, и где жизнь - достойная и человеческая».
За год в паллиативную службу за помощью обратились более 250 человек, всем помогли! А выездная бригада на дому оказала помощь более тысячи раз. Заслуга в этом не только медиков и волонтеров, но и неравнодушных жителей Орловщины.
Александр Лебедев, гендиректор регионального фонда социальной поддержки населения: «Мы существуем на средства президентского гранта, и вторую половину, по условиям гранта, мы должны найти сами. Нам помогли орловцы, нам перечислено порядка миллиона рублей».
Самое важное, что удалось сделать, - донести «эстафетную палочку добра» до руководства области. Их услышали. 
Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Планируется организовать отделение паллиативной помощи - сейчас этот процесс идет к завершению. На базе Плеещевской ЦРБ будет организовано полноценное отделение на 30 коек, которое уже с 2019 года, как только будет открыто, уже начнет принимать пациентов».
Того, кто участвовал в становление паллиативной помощи, кто продолжает вкладывать силы и средства в это благое дело, сегодня отметили грамотами, тут врачи, волонтеры, водитель и журналисты, в том числе нашей телекомпании. Ориентир выбран верный, вместе добиться появления Орловского хосписа.
Олег Судонин, меценат: «Проблема - важная, и первое лицо государства ее видит. Считаю, что в Орле мы сможем добиться такого же отношения губернатора к этой проблеме, и следующий год будет ключевым, и в следующем году у нас появится хоспис».
Здание - есть, оно требует ремонта. Поэтому одному региональному фонду социальной поддержки не справится. Нужно объединяться вместе: власти, бизнесу и горожанам. 





Анна Вайсергисер
17 декабря 2018 года

 


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