Новости версия для печати В Новодеревеньковском районе открыли мемориальные доски в честь героев Было установлено сразу две памятные таблички - в честь Василия Михайловича Домникова и Ивана Андреевича Дементьева.



Их истории, как и память о доблестных героях-земляках, навсегда сохранят ученики Хомутовской и Судбищенской школы. Всего во всех уголках нашего региона в честь орловцев - героев Великой Отечественной войны появится новые 152 мемориальные доски.







Антон Киселёв

17 декабря 2018 года







На главную страницу





