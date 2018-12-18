Новости версия для печати Сегодня проектировщики представили генплан благоустройства Детского парка Орла и прилегающей к нему территории Парк будет разделен на 12 площадок: пять игровых зон с оборудованием для детей разных возрастов, три спортивные зоны, две зоны для тихого отдыха.



Отдельная игровая зона организована на детей на инвалидных колясках. Посмотреть дизайн-проект можно на официальном сайте мэрии в разделе «Городская среда».







Татьяна Напольских

17 декабря 2018 года







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