Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Неизлечимые, но не одинокие. Орловская паллиативная служба подвела итоги первого года работы. - Недетские усилия в преображение любимого места отдыха малышей. Сегодня представлен дизайн-проект Детского Парка Орла. - Ничто не забыто. Память сразу двух героев - уроженцев Новодеревеньковского района увековечили в мемориальных табличках. - Новогодние каникулы - дома! В списке «невыездных» почти 25 тысяч орловцев.



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Вести-Орёл

17 декабря 2018 года







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