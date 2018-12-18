Новости версия для печати В Орле открылись Денисьевские чтения XV международная научно-практическая конференция по библиотековедению собрала научных работников, краеведов, библиотекарей из Москвы, Санкт-Петербурга, и регионов-соседей. Денисьевские чтения проходят в областной библиотеке имени Бунина.



В этом году мероприятие совпало с празднованием библиотекой двух круглых дат. В этом году исполнилось 180 лет со дня открытия библиотеки для читателей и 185 лет со дня основания областной научной универсальной публичной библиотеки имени Иван Бунина. И сегодня в этом храме книги пройдет торжественное заседание, посвященное этим двум датам.



А Денисьевские чтения продлятся завтра. Будет работать секция «Исследовательская деятельность учреждений библиотек», пройдет круглый стол, посвященный 200-летию Тургенева. Обсудят культурную жизнь региона в контексте истории книжного дела. И, конечно, подведут итоги конкурса научных работ имени нашего знаменитого земляка - библиотековеда Виталия Николаевича Денисьева.





Татьяна Напольских

18 декабря 2018 года







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