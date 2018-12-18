Новости версия для печати В Орле состоялся большой концерт виолончелиста Марка Дробинского Виолончелист с мировым именем, лауреат международных конкурсов Марк Дробинский выступил в орловском Академическом театре в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. В программе прозвучали произведения Вайнберга и Глазунова.



Виолончель Марка Дробинского стала волшебной не только для жителей Франции и Израиля. Музыкант живет на две страны. И для орловцев уже стал «своим» - он приезжает в Орел уже не впервые, с нашим оркестром у него сложились прекрасные отношения и маэстро полюбил орловскую публику.

Марк Дробинский, виолончелист, лауреат международных конкурсов: «Музыкальная часть у вас на хорошем, высоком уровне. Надеюсь, что со временем будет еще выше. Каждый раз я приезжаю и приятно удивляюсь, что, в общем-то, что греха таить - провинциальный оркестр, а растет, и скоро будет на уровне столичных». Знаменитый на весь мир виолончелист для концерта в Орле выбрал музыку композитора Моисея Вайнберга, нашего современника, который написал 26 симфоний, 7 опер, работал с музыкой для кинофильмов и мультфильмов, но особенный подарок он сделал виолончелистам всего мира.

Марк Дробинский, виолончелист, лауреат международных конкурсов: «Этот композитор очень щедрый, по отношению к нам, виолончелистам, у него есть два роскошных сочинения для виолончели с оркестром, есть две сонаты для виолончели с фортепиано, четыре сонаты для виолончели соло, и 24 прелюдии для виолончели соло, нам не имеет смысла жаловаться на этого композитора». Во втором отделении в исполнении симфонического оркестра прозвучала музыка русского композитора и дирижера Александра Глазунова. Его музыку оркестр играет впервые - своего рода премьера на орловской сцене.

Ольга Гарбар, музыковед Орловской областной филармонии: «Редкость для симфонии, что там нет противопоставления тем, борьбы идей, там все мирно, спокойно, и когда я ее первый раз услышала, подумала, что композитор писал ее в очень счастливое для себя время». И правда, это такая музыка, которая говорит слушателям, что любовь и красота - всепобеждающи, что жизнь - многолика и прекрасна. Орловцы всегда с большой радостью принимают эти необыкновенные концерты, которые несут свет, радость и удивительное музыкальное настроение.





Эва Стасюлевич

18 декабря 2018 года







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