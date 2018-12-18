Новости версия для печати В Орловской области зарегистрировано незначительное превышение эпидпорогов по заболеваемости Но гриппа пока лабораторно не фиксируют.



За неделю к врачам обратилось около 4,5 тысяч человек с простудными инфекциями. На незапланированные каникулы отправили отдельные классы в десяти школах Орла и одной школы Кромского района.





Татьяна Напольских

18 декабря 2018 года







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