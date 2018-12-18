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Совещание в администрации города Орла

Почему прогулки по областному центру сейчас становятся опасными для здоровья? Когда работы на мосту Дружбы не будут вызывать нареканий? И сколько еще ждать, чтобы все-таки был наведен порядок в сфере общественного транспорта?

До Нового года остается всего пару недель, но праздничный настрой пока есть не у всех. Большинство орловцев сейчас волнует другое - как бы не оказаться в гипсе в главную ночь года...
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Тротуары скользкие, люди жалуются - обращения поступают как на телефон Единой диспетчерской службы, так и через социальные сети».
Глава администрации поручил своим подчиненным «усилить работы по посыпке тротуаров», а также уделить внимание и остановочным павильонам.
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Вопросы существуют, и нарекания жителей по уборке тротуаров и посыпке - справедливые. В настоящий момент данная работа активизирована, занимаются этим в рамках своих полномочий территориальные управления - рабочие, которые закреплены за ними, и работники "Спецавтобазы».
Жаркие дискуссии вызвал и ремонт моста Дружбы. В управлении городского хозяйства и транспорта заверили - работы идут в плановом режиме. Однако такой ответ вызвал новые вопросы. Ведь каждая поездка на этом участке дороги для водителей – испытание.
Александр Коровин, генеральный директор МУП «Трамвайно- троллейбусное предприятие»: «Необходимо, чтобы работу по контролю за мостами, которую исполняют в управлении коммунального хозяйства, исполняли те люди, которые имеют специальное образование, которые изучали строительство и эксплуатацию мостов».
Испытание для многих орловцев являются и поездки в вечернее время в общественном транспорте, время ожидания которого в морозные дни иной раз доходит до сорока минут. На контроле должны быть посадка и высадка пассажиров в положенном месте. Об этом говорят много. Но, похоже, в пустоту.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы говорим о повышении тарифов. Что собственно я как мэр города буду объяснять жителям, за что перевозчики просят дополнительные три рубля? Что они улучшат? Я перевозчикам также задавал этот вопрос. Они отвечают, что все будет хорошо. Ничего хорошо не будет. Так все и останется».
Возмутило мэра города и то, почему до сих пор не прошел конкурс по перевозкам? По этому поводу случился следующий диалог:
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Начальником отдела была сорвана работа по проведению конкурса».
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Что собираетесь делать с начальником отдела?»
Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Соответствующая служебная записка написана на имя главы, где предлагаются дисциплинарные меры воздействия».
Мэр города, обратившись к главе администрации, попросил незамедлительно разобраться с транспортным отделом и принять меры вплоть до увольнения.
Василий Новиков, мэр г. Орла: «Пусть отдел кадров ищет людей!»
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По результатам служебной записки уже была проведена проверка. Все, включая курирующего заместителя, должны написать объяснительные на мое имя».
Так что, запасаемся терпением и ждем решения вопроса.




Юлия Опанасюк
18 декабря 2018 года

 


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