Новости версия для печати Совещание в администрации города Орла Почему прогулки по областному центру сейчас становятся опасными для здоровья? Когда работы на мосту Дружбы не будут вызывать нареканий? И сколько еще ждать, чтобы все-таки был наведен порядок в сфере общественного транспорта?



До Нового года остается всего пару недель, но праздничный настрой пока есть не у всех. Большинство орловцев сейчас волнует другое - как бы не оказаться в гипсе в главную ночь года...

Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «Тротуары скользкие, люди жалуются - обращения поступают как на телефон Единой диспетчерской службы, так и через социальные сети». Глава администрации поручил своим подчиненным «усилить работы по посыпке тротуаров», а также уделить внимание и остановочным павильонам.

Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Вопросы существуют, и нарекания жителей по уборке тротуаров и посыпке - справедливые. В настоящий момент данная работа активизирована, занимаются этим в рамках своих полномочий территориальные управления - рабочие, которые закреплены за ними, и работники "Спецавтобазы». Жаркие дискуссии вызвал и ремонт моста Дружбы. В управлении городского хозяйства и транспорта заверили - работы идут в плановом режиме. Однако такой ответ вызвал новые вопросы. Ведь каждая поездка на этом участке дороги для водителей – испытание.

Александр Коровин, генеральный директор МУП «Трамвайно- троллейбусное предприятие»: «Необходимо, чтобы работу по контролю за мостами, которую исполняют в управлении коммунального хозяйства, исполняли те люди, которые имеют специальное образование, которые изучали строительство и эксплуатацию мостов». Испытание для многих орловцев являются и поездки в вечернее время в общественном транспорте, время ожидания которого в морозные дни иной раз доходит до сорока минут. На контроле должны быть посадка и высадка пассажиров в положенном месте. Об этом говорят много. Но, похоже, в пустоту.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Мы говорим о повышении тарифов. Что собственно я как мэр города буду объяснять жителям, за что перевозчики просят дополнительные три рубля? Что они улучшат? Я перевозчикам также задавал этот вопрос. Они отвечают, что все будет хорошо. Ничего хорошо не будет. Так все и останется». Возмутило мэра города и то, почему до сих пор не прошел конкурс по перевозкам? По этому поводу случился следующий диалог:

Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Начальником отдела была сорвана работа по проведению конкурса». Василий Новиков, мэр г. Орла: «Что собираетесь делать с начальником отдела?» Николай Ванифатов, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Соответствующая служебная записка написана на имя главы, где предлагаются дисциплинарные меры воздействия». Мэр города, обратившись к главе администрации, попросил незамедлительно разобраться с транспортным отделом и принять меры вплоть до увольнения.

Василий Новиков, мэр г. Орла: «Пусть отдел кадров ищет людей!» Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «По результатам служебной записки уже была проведена проверка. Все, включая курирующего заместителя, должны написать объяснительные на мое имя». Так что, запасаемся терпением и ждем решения вопроса.









Юлия Опанасюк

18 декабря 2018 года







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