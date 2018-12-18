Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
18.12.2018
21:29:47
Новости
Все новости
Видео

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Провинциалы
Парк культуры
Пульс
Всё в дом
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Мобильный репортёр
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив
Новости версия для печати

В Орле сотрудники Россельхознадзора проводят рейды в местах продажи новогодних елок

Специалисты осмотрели лесных красавиц на наличии карантинных объектов и проверили сертификаты у продавцов. Оказывается при выборе елочки ориентироваться надо не только на красоту, здоровье новогоднего дерева тоже очень важно.

В Орле на елочных базарах пока не слишком оживленно, хотя до Нового года осталось совсем немного. Продавцы говорят, горожан больше интересует стоимость новогоднего дерева и откуда его привезли, а вот документы на елки покупателей волнуют мало. Зато документы интересуют Россельхознадзор.

Рейд по елочным рынкам - предновогодняя традиция сотрудников Россельхознадзора. Это не только проверка всех нужных документов, это тщательный осмотр деревьев - чтобы жители города не были удивлены, увидев незваных гостей в своем доме.
Евгений Зорькин, старший госинспектор отдела внутреннего карантина растений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Непрофессионал не сможет определить, есть ли повреждения или нет. Могут быть микропроколы на стволе - от вредителей, которые могут отложить свои личинки. Человек принесет елку в дом, она отогреется, выйдет личинка и начнет питаться. Может так произойти, что взрослый вредитель останется жить в квартире».
Что касается документов, то у продавца должны быть в наличии договор, накладная и один из важных для инспекторов - карантинный сертификат. Как сообщили проверяющие, как только прибыл товар, продавец обязан уведомить Россельхознадзор прежде чем приступить к разгрузке и к торговле.

Как уверяют продавцы, цены в этом году остаются прежними, елку можно приобрести от 250 рублей за метр. Будет ли рост цен, пока неизвестно. Это рынок, говорят в Россельхознадзоре. Повлиять на цены не могут. Но за тем, чтобы после праздника не остался неприятный осадок, обещают проследить. И в ближайшие дни проверят все елочные базары Орла.




Всеволод Трифонов
18 декабря 2018 года

 


На главную страницу
© 2002−2018 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин Андрей Анатольевич. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров Аркадий Аркадьевич. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта