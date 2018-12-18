Новости версия для печати В Орле сотрудники Россельхознадзора проводят рейды в местах продажи новогодних елок Специалисты осмотрели лесных красавиц на наличии карантинных объектов и проверили сертификаты у продавцов. Оказывается при выборе елочки ориентироваться надо не только на красоту, здоровье новогоднего дерева тоже очень важно.



В Орле на елочных базарах пока не слишком оживленно, хотя до Нового года осталось совсем немного. Продавцы говорят, горожан больше интересует стоимость новогоднего дерева и откуда его привезли, а вот документы на елки покупателей волнуют мало. Зато документы интересуют Россельхознадзор.



Рейд по елочным рынкам - предновогодняя традиция сотрудников Россельхознадзора. Это не только проверка всех нужных документов, это тщательный осмотр деревьев - чтобы жители города не были удивлены, увидев незваных гостей в своем доме.

Евгений Зорькин, старший госинспектор отдела внутреннего карантина растений управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Непрофессионал не сможет определить, есть ли повреждения или нет. Могут быть микропроколы на стволе - от вредителей, которые могут отложить свои личинки. Человек принесет елку в дом, она отогреется, выйдет личинка и начнет питаться. Может так произойти, что взрослый вредитель останется жить в квартире». Что касается документов, то у продавца должны быть в наличии договор, накладная и один из важных для инспекторов - карантинный сертификат. Как сообщили проверяющие, как только прибыл товар, продавец обязан уведомить Россельхознадзор прежде чем приступить к разгрузке и к торговле.



Как уверяют продавцы, цены в этом году остаются прежними, елку можно приобрести от 250 рублей за метр. Будет ли рост цен, пока неизвестно. Это рынок, говорят в Россельхознадзоре. Повлиять на цены не могут. Но за тем, чтобы после праздника не остался неприятный осадок, обещают проследить. И в ближайшие дни проверят все елочные базары Орла.









Всеволод Трифонов

18 декабря 2018 года







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