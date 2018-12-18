В Орле проводится конкурс на участие в ярмарке на центральной площади города

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В Орле проводится конкурс на участие в ярмарке на центральной площади городаКонкурсный отбор - объявлен. Торговля будет организована с 21 декабря по 14 января.
В конкурсе приглашают принять участие мастеров и умельцев, занимающихся ремеслами и народно-художественными промыслами, представителей сфер торговли и общественного питания.
Места в празднично украшенных домиках - на центральной площади Орла и на улицах Ленина и Горького (перед входом в Городской парк культуры и отдыха), будут бесплатными. Это указано на официальном портале правительства области.
Планируется формирование нескольких тематических площадок. Всех, кто хотел бы занять «праздничный домик», приглашают заявить о себе.
О намерении принять участие в праздничной торговле необходимо проинформировать:
- Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам 25-53-11, 48-17-21;
- финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам 73-16-34, 43-22-73;
- Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области 54-46-33, 54-29-78.