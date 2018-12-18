Новости версия для печати В Орле проводится конкурс на участие в ярмарке на центральной площади города Конкурсный отбор - объявлен. Торговля будет организована с 21 декабря по 14 января.



В конкурсе приглашают принять участие мастеров и умельцев, занимающихся ремеслами и народно-художественными промыслами, представителей сфер торговли и общественного питания.



Места в празднично украшенных домиках - на центральной площади Орла и на улицах Ленина и Горького (перед входом в Городской парк культуры и отдыха), будут бесплатными. Это указано на официальном портале правительства области.



Планируется формирование нескольких тематических площадок. Всех, кто хотел бы занять «праздничный домик», приглашают заявить о себе.



О намерении принять участие в праздничной торговле необходимо проинформировать:

Союз «Орловская торгово-промышленная палата» по телефонам 25-53-11 , 48-17-21;



, финансово-экономическое управление администрации города Орла по телефонам 73-16-34 , 43-22-73;



, Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области 54-46-33, 54-29-78.





Татьяна Напольских

18 декабря 2018 года







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