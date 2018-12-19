Новости версия для печати Сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с инвестиционным посланием Мероприятие пройдет в Орловском государственном академическом театре им. И. С. Тургенева.



Глава региона расскажет о соглашениях, которых удалось достичь в 2018 году, определит векторы дальнейшего развития Орловщины на ближайшие несколько лет. Также Андрей Клычков обозначит ключевые меры по совершенствованию инвестиционного климата в Орловской области. В зале будут присутствовать члены правительства, главы районов, представители бизнес-сообщества, журналисты.





Мария Семак

19 декабря 2018 года







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