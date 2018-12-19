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среда
19.12.2018
13:55:59
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Орловские поэты стали лауреатами всероссийской премии «Ладога»Церемония награждения состоялась в военно-историческом музее «Кобона: дорога жизни» в деревне Кобона Кировского района Ленинградской области, на малой родине русского поэта, Героя социалистического труда, лауреата Ленинской и Государственной премий Александра Прокофьева.
В номинации «Всероссийская» лауреатами премии стали орловские поэты Ирина Семёнова и Андрей Фролов.
Как сообщает информационный портал Орловской области, премия имени Александра Прокофьева «Ладога» учреждена в 1998 году по инициативе Союза писателей России и присуждается за создание поэтических произведений гражданской направленности и яркой образности в формах, близких народному слову. Премия присуждается в двух номинациях: «Областная» и «Всероссийская».
В 2003 году обладателем премии «Ладога» уже становился орловский поэт Геннадий Попов.
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