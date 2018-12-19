Новости версия для печати В Орле реорганизуют некоторые муниципальные образовательные учреждения Речь идет о 10 дошкольных образовательных учреждений и 6 учреждений дополнительного образования, которые находятся друг от друга в шаговой доступности. Реорганизация не затронет школы, гимназии и лицеи.



7 ноября 2018 года Александр Муромский подписал соответствующий документ , который предписывает реорганизацию до 1 января 2019 года. Как пояснил начальник управления образования Александр Шатохин, «реорганизация никоим образом не ущемляет права детей и их родителей, не изменится порядок приема детей в учебные заведения, не пострадает содержание заведений и качество образовательных услуг».





Орловское Информбюро

19 декабря 2018 года







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