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Для орловского отделения ДОСААФ России разработают «дорожную карту»В аппарате Центрального совета ДОСААФ России состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с председателем ДОСААФ РФ Александром Колмаковым.
Андрей Клычков и Александр Колмаков обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в области военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, развития авиационных и технических видов спорта в регионе, сообщает
пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области.
«База ДОСААФ в Орловской области представляет большой интерес для реализации военно-патриотических проектов, популяризации допризывной подготовки», - сказал Андрей Клычков.
Глава региона отметил, что оборонное общество обладает уникальным комплексом. В частности, на территории Орловской области находятся аэроклуб и спортивно-стрелковый центр.
«Мы планируем делать упор на развитие тех организаций, которые сейчас функционируют, - отметил Андрей Клычков. – Для этого будет создана рабочая группа и разработана «дорожная карта».
Напомним, в январе 2017 года ДОСААФ России отметил 90-летие.
Фото пресс-службы ДОСААФ России