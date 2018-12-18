Новости версия для печати Для орловского отделения ДОСААФ России разработают «дорожную карту» В аппарате Центрального совета ДОСААФ России состоялась рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова с председателем ДОСААФ РФ Александром Колмаковым.



Андрей Клычков и Александр Колмаков обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества в области военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, развития авиационных и технических видов спорта в регионе, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Орловской области. «База ДОСААФ в Орловской области представляет большой интерес для реализации военно-патриотических проектов, популяризации допризывной подготовки», - сказал Андрей Клычков. Глава региона отметил, что оборонное общество обладает уникальным комплексом. В частности, на территории Орловской области находятся аэроклуб и спортивно-стрелковый центр. «Мы планируем делать упор на развитие тех организаций, которые сейчас функционируют, - отметил Андрей Клычков. – Для этого будет создана рабочая группа и разработана «дорожная карта». Напомним, в январе 2017 года ДОСААФ России отметил 90-летие. Фото пресс-службы ДОСААФ России





Орловское Информбюро

18 декабря 2018 года







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