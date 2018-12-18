В Орле отмечают юбилей одной из самых старинных библиотек региона

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вторник
18.12.2018
21:29:41
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В Орле отмечают юбилей одной из самых старинных библиотек регионаДля многих она стала символом образования и знаний, а еще - хорошим, добрым другом на протяжении жизни. Эта библиотека сопровождала не только наших родителей, но их дедушек, и даже прадедушек. 180 лет исполнилось всеми любимой Бунинке, без которой сегодня невозможно представить Орел.
Отмечать такой внушительный день рождения начали с понедельника. До пятницы в библиотеке будут проходить экскурсии, круглые столы, тематические игры, литературные квесты. Практически все студенты города на вполне законных основаниях считают Бунинку своей и бывают здесь часто.
Сегодня в библиотеке более 140 тысяч посетителей в год. Ее площади позволяют многое: идти в ногу со временем, устраивать интересные встречи, осуществлять большие проекты. Сегодня здесь только две большие проблемы: редкое пополнение фондов и так необходимый библиотеке ремонт.
В правительстве области с проблемой знакомы, но конкретных сроков решения пока, увы, нет. Возможно, в будущем. Серьезный возраст юбилярши предполагает, что она переживет и эти временные неприятности.
К юбилею приурочены и традиционные «Денисьевские чтения» в честь знаменитого орловца и библиотековеда. Это творческая лаборатория многих библиотекарей страны.
Сегодня состоялся торжественный вечер, посвященный 180-летнему юбилею. Поздравить любимую библиотеку с днем рождения пришли поэты и писатели, издатели и журналисты, педагоги вузов и школ, краеведы, все те, кто поддерживает отношения с библиотекой много-много лет и считает ее, самой лучшей и уникальной.
Сегодня в зале было много ветеранов, именно они продолжали в свое время замечательное дело послевоенных библиотекарей, сделали все от них зависящее, чтобы библиотека шла в ногу со временем.
Сегодня в библиотеке 16 отделов и 85 сотрудников, которые всегда рады видеть своих читателей. А те, кто приходит сюда впервые, непременно становятся ее друзьями.
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