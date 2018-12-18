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В Орле отмечают юбилей одной из самых старинных библиотек региона

Для многих она стала символом образования и знаний, а еще - хорошим, добрым другом на протяжении жизни. Эта библиотека сопровождала не только наших родителей, но их дедушек, и даже прадедушек. 180 лет исполнилось всеми любимой Бунинке, без которой сегодня невозможно представить Орел.

Отмечать такой внушительный день рождения начали с понедельника. До пятницы в библиотеке будут проходить экскурсии, круглые столы, тематические игры, литературные квесты. Практически все студенты города на вполне законных основаниях считают Бунинку своей и бывают здесь часто.
 
Сегодня в библиотеке более 140 тысяч посетителей в год. Ее площади позволяют многое: идти в ногу со временем, устраивать интересные встречи, осуществлять большие проекты. Сегодня здесь только две большие проблемы: редкое пополнение фондов и так необходимый библиотеке ремонт.
Людмила Бородина, директор областной публичной библиотеки им. И.А.Бунина: «Требуется замена коммуникаций, с 1958 года библиотека построена, здание входило в эксплуатацию в декабрьское время, и с этого момента капитального ремонта не производилось. Ремонт требуется, и не только фасаду. Здание является памятником регионального значения и, конечно, это должен быть не просто ремонт, а ремонтно-реставрационные работы».
В правительстве области с проблемой знакомы, но конкретных сроков решения пока, увы, нет. Возможно, в будущем. Серьезный возраст юбилярши предполагает, что она переживет и эти временные неприятности. 
 
К юбилею приурочены и традиционные «Денисьевские чтения» в честь знаменитого орловца и библиотековеда. Это творческая лаборатория многих библиотекарей страны.
 
Сегодня состоялся торжественный вечер, посвященный 180-летнему юбилею. Поздравить любимую библиотеку с днем рождения пришли поэты и писатели, издатели и журналисты, педагоги вузов и школ, краеведы, все те, кто поддерживает отношения с библиотекой много-много лет и считает ее, самой лучшей и уникальной.
Виктор Ливцов, краевед: «Такая старинная библиотека, которая много раз меняла свои фонды, но все же сохранила свое уникальное собрание, которое до сих пор продолжает пополняться раритетами. Это великое достояние и великая гордость нашего края».
Сегодня в зале было много ветеранов, именно они продолжали в свое время замечательное дело послевоенных библиотекарей, сделали все от них зависящее, чтобы библиотека шла в ногу со временем.
Валерий Бубнов, бывший директор областной публичной библиотеки им. И.А.Бунина: «Я хотел бы пожелать, чтобы тот темп, который наше поколение придало библиотеке, с перестройкой, с реконструкцией, овладением новых технологий, внедрением новых проектных форм работы, чтобы этот процесс продолжился. И я думаю, что та молодежь, которая выбрала эту почетную мирную профессию, достойно справится с этой задачей».
Сегодня в библиотеке 16 отделов и 85 сотрудников, которые всегда рады видеть своих читателей. А те, кто приходит сюда впервые, непременно становятся ее друзьями.





Эва Стасюлевич
18 декабря 2018 года

 


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