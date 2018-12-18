Новости версия для печати Вадим Багринцев покинул ГТРК «Орел» 10 лет о самых злободневных темах дня, о событиях в глубинке, о политической жизни региона рассказывал нашим телезрителям Вадим Багринцев. Он буквально стал лицом нашей телерадиокомпании. Но сегодня мы говорим Вадиму: «До свидания!». Его ждут другие острые темы, и уже в ином статусе. Но Вадим продолжит трудиться в нашем регионе. Как прошел последний рабочий день Вадима Багринцева расскажет Надежда Невматулина.



В профессии журналиста умение договариваться, слышать и слушать собеседника - заповедь №1. Вадим это понял, едва переступив порог ГТРК «Орёл». Почти 15 лет назад пришёл на радио стажером. Вел новости, сидел за диджейским пультом, был даже музыкальным редактором. Максим Шилов, шеф-редактор группы информационных программ «Радио России. Орел»: «У нас разные гости были в студии, и одним из ведущих прямых эфиров был Вадим Багринцев, и как КВНщик всегда с юмором комментировал». А вот о том, что он будет приходить в каждый дом с экрана телевизора, Вадим и не мечтал. Присущ ему некоторый скепсис. Вадим Багринцев: «Дали мне небольшой кусочек текста начитать. Я начитал. Послушал. Мне не понравился мой голос. Подумал, что вряд ли меня возьмут». Но Вадима взяли. И не только ведущим. Ему всё по плечу. И сюжеты, которые журналисты называют «бантиками», и спортивные очерки, и спецпроекты. А о его «селфи-репортаже» узнала вся страна. В октябре этого года рассказ об отважном коллективе нашей телерадиокомпании стал лучшим на фестивале "Мобильный репортер года", который проходил в Уфе. Сергей Самсонов, оператор: «Я всегда удивлялся, насколько профессионально он мог брать интервью, находить подходящие вопросы». В течение нескольких лет Вадим вел на наших каналах и предвыборные дебаты - образование политолога пригодилось. При этом ему характерна лёгкость, открытость и умение сохранять спокойствие. Зрителя ведь не обманешь. Настроение Вадима передается и команде. Владимир Бруев, режиссёр программы «Вести. Орёл»: «Смотришь, Вадим зашел в студию, сел. И он всегда спокоен. И ты понимаешь, что диктор не волнуется, соответственно и здесь, в аппаратной, и смысла нет уже волноваться». Прямые эфиры - особый стресс. Максимальная собранность и мобилизация жизненных сил. Но сделал сам - научи другого. Таков принцип. Юлия Опанасюк, ведущая программы «Вести. Орёл»: «Во время первых эфиров он мне, естественно, всячески помогал. И он сказал мне: если хочешь, я просто буду сидеть с тобой в студии и каким-то образом тебя поддерживать. Я сказала: да, пожалуйста, будь со мной, мне будет спокойнее». Александр Семёнов, главный режиссёр ГТРК «Орёл»: «Он, наверное, самый любимый мой ведущий. Потому что остро чувствует всегда интонации, атмосферу материала, как его надо подать». Накануне зрители могли видеть последний эфир Вадима Багринцева. Грустно, говорит, уходить от коллег и зрителей. Но теперь мы будем брать у него интервью. Вадим Багринцев: «Мы, конечно, не прощаемся. Так или иначе, я надеюсь, мы будем работать бок о бок, потому что моя следующая работа будет непосредственно связана с взаимодействием со СМИ, то есть с моими коллегами». С завтрашнего дня Вадим Багринцев возглавит пресс-службу губернатора Орловской области.









Надежда Невматулина

18 декабря 2018 года







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