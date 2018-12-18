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вторник
18.12.2018
21:29:36
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Вадим Багринцев покинул ГТРК «Орел»10 лет о самых злободневных темах дня, о событиях в глубинке, о политической жизни региона рассказывал нашим телезрителям Вадим Багринцев. Он буквально стал лицом нашей телерадиокомпании. Но сегодня мы говорим Вадиму: «До свидания!». Его ждут другие острые темы, и уже в ином статусе. Но Вадим продолжит трудиться в нашем регионе. Как прошел последний рабочий день Вадима Багринцева расскажет Надежда Невматулина.
В профессии журналиста умение договариваться, слышать и слушать собеседника - заповедь №1. Вадим это понял, едва переступив порог ГТРК «Орёл». Почти 15 лет назад пришёл на радио стажером. Вел новости, сидел за диджейским пультом, был даже музыкальным редактором.
А вот о том, что он будет приходить в каждый дом с экрана телевизора, Вадим и не мечтал. Присущ ему некоторый скепсис.
Но Вадима взяли. И не только ведущим. Ему всё по плечу. И сюжеты, которые журналисты называют «бантиками», и спортивные очерки, и спецпроекты. А о его «селфи-репортаже» узнала вся страна. В октябре этого года рассказ об отважном коллективе нашей телерадиокомпании стал лучшим на фестивале "Мобильный репортер года", который проходил в Уфе.
В течение нескольких лет Вадим вел на наших каналах и предвыборные дебаты - образование политолога пригодилось. При этом ему характерна лёгкость, открытость и умение сохранять спокойствие. Зрителя ведь не обманешь. Настроение Вадима передается и команде.
Прямые эфиры - особый стресс. Максимальная собранность и мобилизация жизненных сил. Но сделал сам - научи другого. Таков принцип.
Накануне зрители могли видеть последний эфир Вадима Багринцева. Грустно, говорит, уходить от коллег и зрителей. Но теперь мы будем брать у него интервью.
С завтрашнего дня Вадим Багринцев возглавит пресс-службу губернатора Орловской области.
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