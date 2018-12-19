Новости версия для печати На обучение работников предпенсионного возраста выделят 30 млрд рублей В Москве на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО с участием глав регионов Центрального федерального округа обсудили защиту интересов работников старшего возраста.



Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал о дополнительных законодательных гарантиях для защиты интересов работников старшего возраста: «В национальном проекте «Демография» серьезное внимание уделено вопросам поддержки граждан старшего возраста, прежде всего, содействию занятости находящихся в предпенсионном возрасте. Так, с 2019 года будет обучаться ежегодно не менее 75 тысяч человек. На эти цели в федеральном бюджете с 2019 по 2024 год предусмотрено 30 млрд рублей. Работа над национальным проектом завершается, и мы приступим к исполнению предусмотренных им обязательств». В обсуждении вопросов защиты интересов работников предпенсионного возраста принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков.



По итогам заседания, главы регионов, председатель Координационного совета РСПП в ЦФО Михаил Кузовлев и председатель Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ЦФО Анатолий Сырокваша подписали окружное трёхстороннее соглашение на 2019 – 2021 годы. Оно предусматривает обязательства сторон по реализации совместных мер, направленных на повышение уровня и качества жизни жителей областей ЦФО, защиту прав и интересов работников.





Орловское Информбюро

19 декабря 2018 года







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