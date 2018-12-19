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Сегодня ночью в Северном районе Орла произошел пожар с трагическими последствиями

Сигнал о пожаре на третьем этаже дома №113 А по Московскому шоссе в службу спасения поступил в четвертом часу ночи. Тревогу поднял один из соседей.



Покинуть квартиру погорельцы не смогли. Стальная дверь была заперта, а ключа в замке не оказалось. Караулы второй пожарно-спасательной части были на месте уже через несколько минут, но спасать на месте ЧП уже было некого. После вскрытия двери, в квартире были обнаружены тела пожилых жителей квартиры.



По одной из версий, причиной пожара послужил старый телевизор. Соседи слышали хлопок, которым, вероятно, сопровождался взрыв кинескопа. Выяснить это предстоит специалистам испытательно-пожарной лаборатории.



Огнеборцы настоятельно советуют орловцам не забывать об осторожности и удвоить бдительность. Тем более что пожар на Московском шоссе не был единственным смертельным ЧП дежурных суток. Накануне около восьми вечера в коллекторе теплотрассы на улице Московской спасатели обнаружили двоих мужчин без определенного места жительства, которые задохнулись дымом тлеющей ветоши.