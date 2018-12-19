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Восточные практики оздоровления, как профилактика тяжелых болезней

Второй раз в Орле прошёл йога-марафон в поддержку работы выездной бригады паллиативной службы.

Подопечные специалистов - люди с неизлечимыми заболеваниями. Медицинская, социальная и психологическая помощь пациентам оказывается бесплатно. Бригада создана по инициативе регионального Фонда социальной поддержки населения. И спустя год после организации службы, Фонд решил расширить свою деятельность и стал развивать направление профилактики, привлекая народ к здоровому образу жизни. 

Орловские инструкторы объединили свои знания и опыт, организовали масштабный мастер-класс, познакомив всех желающих с различными направлениями йоги. Состоялись занятия и для детей, и для взрослых. Организаторы марафона поставили перед собой цель максимально доступно рассказать о том, что такое паллиативная служба, какие пациенты являются ее подопечными и что можно сделать, чтобы максимально долго сохранить собственное здоровье. 
 
Как рассказал нам Александр Лебедев, генеральный директор регионального Фонда социальной поддержки населения: «Мы планируем заняться профилактикой тяжелых заболеваний, которые приводят к паллиативным состояниям больных. И лучше методики, чем йога, для этого я не знаю. Во-первых, это методика, которая призывает к здоровому образу жизни. Во-вторых, к здоровому питанию. И там своя жизненная философия добра. Поэтому, занятия йогой, нами рассматриваются не как сбор средств, а как привлечение людей к здоровому образу жизни. К тому, чтобы жить здоровыми и счастливыми, не доводить себя до паллиативного состояния».



Мария Семак
19 декабря 2018 года

 


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