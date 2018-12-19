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Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с ежегодным Инвестиционным посланием

На оглашение Инвестиционного послания Губернатора Орловской области были приглашены депутаты областного и городского Советов, члены регионального Правительства, представители муниципальных образований, руководители федеральных территориальных органов власти и организаций, сотрудники областных организаций, представители экспертного сообщества, бизнеса, общественных организаций, Почетные граждане Орловской области.

Глава региона отметил, что в текущем году регион смог добиться положительной динамики развития. Валовой региональный продукт, по расчетной оценке, в 2018 году составит 225,2 млрд рублей или 104,2% к уровню 2017 года в действующих ценах.

Объем отгруженной промышленной продукции за 11 месяцев 2018 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил более 114 млрд рублей. Вдвое, против прошлогодних значений, возрос объем промышленных инвестиций, превысивших 7 млрд рублей.

В 2018 году валовой сбор зерновых, зернобобовых и крупяных культур в весе после доработки составил 3,2 млн т, сахарной свеклы в первоначально-оприходованном весе – 1,9 млн т.

«В следующем году мы будем увеличивать бюджетное финансирование по направлениям, способным значимо повлиять на инвестиционную активность», - сказал Губернатор. По его словам, на 2019 год планируются бюджетные ассигнования на развитие приоритетных направлений инвестиционной деятельности (Корпорация развития Орловской области) - 42 млн рублей, развитие промышленной инфраструктуры Орловской области (Фонд поддержки промышленности) – 20 млн рублей, субсидирование ставки по ипотечным кредитам (новая программа стимулирования жилищного строительства) – 20 млн рублей.

В рамках Инвестиционного послания глава региона также озвучил приоритетные направления работы по развитию сферы здравоохранения, образования, жилищного строительства, промышленности, АПК, транспортной инфраструктуры, экологии, поддержке предпринимательства, помощи в реализации инициатив граждан, поддержке институтов гражданского общества, развитию комфортной городской среды и комплексного развития населенных пунктов и ряд других.

В завершении своего выступления Андрей Клычков призвал орловцев объединить усилия вступить в плодотворное взаимодействие с властью для решения задач по развитию нашего региона.

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Фото пресс-службы Губернатора Орловской области Фото пресс-службы Губернатора Орловской области