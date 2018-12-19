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В Орле прошел «Олимпийский Бал»

Впервые были отмечены не только спортсмены и тренеры, но и журналисты, работающие в спорте, а также активисты в сдаче норм ГТО.



По традиции своих лучших спортсменов отмечала и каждая федерация. Поднимались на сцену самые удачливые в ловле рыбы, шахматах, стрельбе из лука, пневматического оружия и других видах спорта.