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среда
19.12.2018
13:55:33
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В Орле прошел «Олимпийский Бал»В этом году «Спортивный Оскар» был вручен в 13 номинациях.
Впервые были отмечены не только спортсмены и тренеры, но и журналисты, работающие в спорте, а также активисты в сдаче норм ГТО.
По традиции своих лучших спортсменов отмечала и каждая федерация. Поднимались на сцену самые удачливые в ловле рыбы, шахматах, стрельбе из лука, пневматического оружия и других видах спорта.
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