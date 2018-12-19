Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Огненная трагедия. Сегодня ночью в Орле пожар унес жизни пожилой пары. - Капремонт прошел. Осадок остался. - Спортивную форму сменили на костюмы и платья. В Орле чествовали лучших спортсменов и тренеров.

- Без подарка не останется никто. Более 600 юных жителей Орловщины посетят губернаторскую елку.



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Вести-Орёл

19 декабря 2018 года







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