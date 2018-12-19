Новости версия для печати Сегодня в православном календаре - день Святителя Николая Чудотворца Святой - один из самых почитаемых на Руси. К нему обращаются в трудные моменты жизни, в честь него называют детей.



Что бы в жизни не случалось, проблемы со здоровьем или непонимание в семье, финансовые трудности, не ладится личная жизнь - православные всего мира просят помощи и заступничества у Николая Чудотворца.

Сегодня в орловских храмах было особенно оживленно. Прихожане не скрывают - Николая Чудотворца считают своим помощником в жизни. Святой всегда услышит и придет на помощь, главное при этом - чтобы молитва шла от чистого сердца.















Юлия Опанасюк

19 декабря 2018 года







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