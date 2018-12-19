Новости версия для печати В Орловской области образован филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории В декабре 2018 года завершилась процедура реорганизации ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ ЦНМВЛ) в форме присоединения к нему ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» с образованием двух структурных подразделений – Орловский и Курский филиалы.



До настоящего времени в структуру ФГБУ ЦНМВЛ входили Тульский, Липецкий, Рязанский, Самарский и Владимирский филиалы, а также Калужское территориальное отделение. На все структурные подразделения ФГБУ ЦНМВЛ в регионах возложены обязанности по проведению специальной оценки условий труда и производственному контролю. Сертификации и декларированию продукции и услуг. Разработке и внедрению системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе принципов ХАССП, проведению работ в сфере земельных отношений (разработка проектов рекультивации нарушенных земель, выдача заключений о качественном состоянии почвы, разработка паспортов плодородия и т.д.), а также организации дополнительного профессионального образования в области ветеринарии и лабораторной диагностики.





Орловское Информбюро

19 декабря 2018 года







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