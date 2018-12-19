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Капремонт прошел. Осадок остался

Двухэтажка по улице Веселая уже ветеран. Летом ее отремонтировали. Заменили кровлю, электрику, входные двери и сделали фасад. Все качественно, претензий нет. Недоумение, плавно переходящее в раздражение, вызывает то, что не сделано.

По словам жителей, не отремонтированы люки чердачного помещения и дверь в подвал. Строительный мусор не убрали.

Дом уже сдан и жители, а большинство из них люди преклонного возраста, очень опасаются, что обещанного они могут уже и не дождаться. Однако в фонде капремонта смотрят на ситуацию более оптимистично.

Алексей Буклин, главный специалист отдела капительного ремонта Регионального фонда капитального ремонта: «Мы от своих обязанностей не отказываемся. Те работы, которые запланированы, будут сделаны в рамках сметы».

Готовность завершить начатое в полном объеме подтверждает и подрядная организация. Задержка произошла по объективным причинам. По словам представителя подрядчика, в доме идет замена узла холодного водоснабжения, что требует длительного согласования с водоканалом, которое было недавно получено. Подрядчик гарантирует, что до нового года все работы будут закончены.