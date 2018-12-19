Новости версия для печати В Орле проходит новогодний марафон «Елка добра» Новогодний благотворительный марафон «Елка добра», это совместная акция неравнодушных людей. Ее герои - дети, которые проходят сложное лечение в онкологическом отделении медицинского центра им. Зинаиды Круглой.



Каждый ребенок ждет нового года. Это время надежд, чудес и радости. Особенно в этом нуждаются дети, которые проходят трудное лечение. Им как воздух необходимы положительные эмоции.



Именно для таких ребятишек в Орле проходит новогодний марафон под названием «Елка добра». Украсить ее теплом своего сердца может каждый желающий.



















Оксана Гранн

19 декабря 2018 года







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