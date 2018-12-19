Новости версия для печати В Орле «Камаз» догнал маршрутку Пробка, возникшая в результате ДТП, сделала улицу Комсомольскую и Кромское шоссе крайне малопроходимыми.



Пропускать встречные потоки инспекторам пришлось поочередно. Авария случилась у остановки «Завод Дормаш». Автобус пятого маршрута получил мощный удар сзади от тяжелого грузовика с прицепом. Водитель «Камаза» наши вопросы проигнорировал. Неразговорчивость водителя грузовика отчасти восполнили в региональном управлении ГИБДД. Общая картина ДТП со слов инспекторов пока выглядит так. Инна Можарова, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД РФ по Орловской области: «В районе дома №1 по Кромскому шоссе произошло столкновение грузового автомобиля "Камаз" и автобуса "ПАЗ". В результате столкновения, один из пассажиров автобуса получил телесные повреждения». Инспекторы отмечают, что случаи, когда виновником столкновения двух попутных транспортных средств признавали водителя передней машины, единичны. Объективные данные дознания вполне согласуются с тем, что рассказал водитель маршрутки. Среди возможных предпосылок ДТП рассматривается перегруз Камаза, либо его прицепа, неисправность тормозов грузовика, а также оплошность водителя.









Иван Суверин

19 декабря 2018 года







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